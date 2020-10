Justyna Kowalczyk pokazała zdjęcie z mężem. "Z panem mężem na biegówkach najlepiej"

Justyna Kowalczyk i Kacper Tekieli są parą od ponad roku. Chociaż nie ukrywali swojego związku, to na początku nie potwierdzali swoich uczuć w mediach społecznościowych. Na wspólnych zdjęciach, które publikowali, nigdy nie okazywali sobie czułości. To zmieniło się pod koniec października 2019 roku, kiedy to razem pokazali się na gali z okazji 100-lecia istnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie trzymali się za ręce.