Kardashian przesadziła? Fani nie mają dla niej litości

Kourtney Kardashian zaatakowana przez fanów

W poście 102 miliony obserwujących profil Kourtney Kardashian mogli przeczytać, między innymi, że maseczki zwiększają ryzyko raka wątroby, jąder, trzustki, nerek oraz piersi. Korzystanie z maseczek miałoby też wywoływać objawy podobne do grypy, a także krwotoki w płucach prowadzące do uduszenia.

Odbiorcy posta nie pozostawili na Kourtney Kardashian suchej nitki. Została zaatakowana za sianie paniki w czasie ogólnoświatowej pandemii. Przy tak licznej grupie fanów celebrytka ma realny wpływ na opinię publiczną, a udostępniane przez nią informacje dla wielu uznawane są za prawdę. Pomimo tego, że Kardashian nie zadała sobie trudu, aby zweryfikować, czy nie wprowadza ludzi w błąd. Jeden z lekarzy komentujących sytuację napisał wprost o publikowaniu teorii spiskowych przez osobę, która jest tak rozpoznawalna: "To zupełnie nie do przyjęcia". Wśród wypowiedzi przewijały się też polecenia, by Kardashian nosiła maskę, zamiast nawoływać do działań, które w praktyce sprzyjać mogą szerzeniu się pandemii.