Karkówka pieczona. Jak przygotować smakowite danie złożone z kilku składników?

Karkówka pieczona – sprawdzony przepis

Opłucz i osusz mięso oraz pozbądź się zewnętrznych błon i nadmiaru tłuszczu. Wymieszaj olej z ziołami (po jednej łyżce), po czym dodaj do tego przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. Natrzyj mieszanką całe mięso z każdej strony. Włóż karkówkę do naczynia żaroodpornego i nakryj pokrywką, a następnie wstaw do lodówki na kilka godzin lub na całą noc. Po upływie danego czasu wyjmij karkówkę z lodówki i odczekaj aż osiągnie temperaturę pokojową. Wlej do naczynia wino albo wodę, wstaw do piekarnika rozgrzanego do 200°C. Po 30 minutach zmniejsz temperaturę do 180°C i piecz przez kolejne 90 minut. Po upieczeniu możesz podawać karkówkę od razu, ale równie dobrze będzie smakować po schłodzeniu jako wędlina na kanapki.