Kasia Cichopek w sukience na wiosnę. Ten krój będzie hitem tego sezonu

Aktorka już nie raz udowodniła, że wie, co w modzie piszczy. Tym razem również idealnie wstrzeliła się w wiosenne trendy. Jej zwiewna sukienka będzie hitem tej wiosny, a taki krój pasuje każdemu. Kasia Cichopek postawiła na krótką dziewczęcą kreację o wyciętym dekolcie. Uwagę zwraca również motyw sukienki, który jest obecnie bardzo modny.

Katarzyna Cichopek pochwaliła się również swoim makijażem. Celebrytka stawia na jasny i rozświetlony look. Idealnie wytuszowane rzęsy i delikatnie podkreślone usta to jej sposób na pewność siebie. Nie zabrakło również konturowania, którego nie powstydziłaby się prekursorka tego trendu, czyli Kim Kardashian.

Fanki były pod wrażeniem, że aktorka tak znakomicie wygląda nawet w domu. W komentarzach posypały się komplementy. "Wydaje się nieskomplikowane, ale myślę, że w moim wykonaniu by tak nie wyszło. Makijaż piękny!", " Makijaż piękny i jak szybko to robisz! Biorę się za naukę, bo daleko mi do ciebie", " Śliczny ten makijaż. Podkład bardzo ładnie wygląda na twojej skórze" – pisały.