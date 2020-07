Kasia Nosowska z humorem o prezydencie: "W takim zmęczeniu można majaczyć"

Instagram Kasi Nosowskiej pełen jest nagrań w krzywym zwierciadle, odnoszących się do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej. Tym razem artystka zwróciła uwagę na to, jak wiele prezydent musi poświęcić, aby należycie piastować swoje stanowisko. Zrobiła to jednak w charakterystycznym dla siebie tonie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kasia Nosowska (East News)