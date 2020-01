WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

kate middelton oprac. Katarzyna Dobrzyńska 31-12-2019 (11:15) Kate Middleton o swojej świątecznej kreacji. Nie była z niej zadowolona Kate Middleton podczas tradycyjnej mszy z okazji świąt Bożego Narodzenia olśniła wszystkich swoją kreacją. Podobno księżna teraz żałuje swojej decyzji i drugi raz nie zdecydowałaby się na nią. Kate Middelton nie była zadowolona ze swojej stylizacji (Getty Images) W tradycję rodziny królewskiej wpisała się specjalna msza z okazji świat Bożego Narodzenia, która odprawiana jest w kościele św. Marii Magdaleny. Tegoroczna ceremonia przeszła do historii ze względu na dzieci księżnej Kate i Williama, które oczarowały zgromadzonych. Wszyscy byli też zaskoczeni brakiem obecności Meghan i Harry'ego. W tym całym zamieszaniu znalazła się Kate Middleton, która jak zawsze zachowała powagę, a przy tym wyglądała świetnie. Kate Middleton w płaszczu z futerkiem Księżna zdecydowała się na płaszcz z ozdobnym kołnierzem oraz gustowne nakrycie głowy. Zrobiła na wszystkich wielkie wrażenie. Jednak Kate nie była do końca zadowolona ze swojego stroju. Fanka, z którą przywitała się księżna, wyznała, że ta zdradziła jej pewien sekret. "Kate rozmawiała z moją córką na temat ubrań i powiedziała, że jest jej za gorąco, stwierdzając: 'Naprawdę nie powinnam była tego zakładać' – powiedziała w rozmowie z tabloidem "Metro". Pomimo dyskomfortu księżnej przez całą ceremonię nie schodził uśmiech z twarzy. Starała się ukryć, że kreacja była niedopasowana do panującej temperatury.