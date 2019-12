WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Kate Middleton odtrąciła dłoń księcia Williama. Ekspertka od mowy ciała tłumaczy ten gest

Kate Middleton wraz z księciem Williamem wystąpili w programie "A Berry Royal Christmas". Internautów zszokowało, że księżna odtrąciła dłoń męża na wizji.

Kate Middleton pod lupą ekspertki od mowy ciała

Kate Middleton wraz z mężem wzięli udział w świątecznym programie BBC "A Berry Royal Christmas". Chociaż książęca para wyglądała na uśmiechniętą i szczęśliwą, w pewnym momencie doszło do sytuacji, która zaniepokoiła fanów. Gdy William próbował położyć dłoń na ramieniu Żony, Kate poruszyła się, jakby chciała odtrącić jego rękę. Nagranie ukazujące ten niezręczny moment szybko rozeszło się w sieci.

Kate Middleton odtrąciła dłoń księcia Williama

Niezręczną sytuację skomentowała ekspertka od mowy ciała Patti Wood. "Odsunięcie od dłoni Williama było pewnym i zdecydowanym gestem. Widać, że jej ręce ułożyły się w pozycji ochronnej, a dłonie pozostały mocno złączone aż do końca nagrania. Lekkie wzruszenie ramionami i ciałem świadczy o świadomości odrzucenia dotyku męża i stresie związanym z tym, co właśnie się wydarzyło" – podkreśla ekspertka.

Należy jednak zaznaczyć, że publiczne okazywanie uczuć nie jest zbyt dobrze postrzegane w rodzinie królewskiej. Bardzo możliwe, że unik przed dotykiem męża był spowodowany obawą Kate przed złamaniem protokołu.