oprac. Katarzyna Dobrzyńska 22-01-2020 (18:54) Kate Middleton wspomina narodziny pierwszego dziecka. "Byłam odizolowana i odcięta" Księżna Kate w ramach jednej ze swoich podróży służbowych spotkała się z pracownikami i podopiecznymi centrum organizującego zajęcia sensoryczne dla dzieci. Podczas zwiedzania ośrodka przyznała, że po narodzinach pierwszego dziecka czuła się bardzo samotna. Kate Middeltone czuła się samotna i odizolowana (Getty Images) Księżna Kate pojawiła się w Walii, gdzie poznawała tajniki pracy stowarzyszenia, które organizuje zajęcia sensoryczne dla dzieci. Rozmawiała z podopiecznymi i spędziła z nimi cały dzień. Miała okazję dowiedzieć się, jak wyglądają zajęcia, zobaczyć plan pracy oraz poznać pracujących tam lekarzy. Księżna Kate wspomina narodziny pierwszego dziecka Księżna była pod wrażaniem ciężkiej pracy, jaką wykonują pracownicy stowarzyszenia. Powiedziała, że ich działania zmieniają życie przyszłych pokoleń. Podczas spotkania z najmłodszymi księżnej przypomniały się czasy pierwszej ciąży. Przyznała, że chociaż bardzo cieszyła się z narodzin swojego pierwszego dziecka, to nie wspomina tego czasu najlepiej. "Byłam z maleńkim dzieckiem na wyspie Anglesey. Nie miałam tam żadnej rodziny, a mój mąż brał ciągle nocne zmiany. Czułam się odizolowana i odcięta" – powiedziała grupie. To odważne wyznanie księżnej, która rzadko zdradza szczegóły ze swojego życia prywatnego. Szczególnie teraz rodzina królewska waży słowa i stara się nie dawać podstaw do plotek. Jest to trzecie publiczne wystąpienie Kate odkąd Meghan i Harry zdecydowali się zrezygnować z pełnienia książęcych funkcji.