Kiedy jeden z rodziców nie wierzy. "Na chrzciny zgodziłam się dla świętego spokoju"

Renata wspomina, że zgodziła się na chrzest dzieci, aby nie robić mężowi oraz teściowej przykrości. Choć jej wierzący małżonek nie nalegał, wiedziała, że odmowa mocno zaboli zarówno mężczyznę, jak i jego rodzinę. Dziś wie, że postąpiłaby inaczej - w końcu nie chodzi do kościoła i przygotowywała dzieci do przyjęcia sakramentu nie z tego powodu, z jakiego powinna to zrobić.