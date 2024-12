Zjedz dwie sztuki wieczorem. Zaśniesz twardym snem

Kiwi ma słodko-kwaśny smak, który sprawia, że jest uwielbiany przez smakoszy owoców egzotycznych. Można spożywać je na surowo lub dodawać do sałatek, smoothie czy deserów. Jego soczystość i orzeźwiający charakter czynią je idealnym wyborem na letnie dni. Bogaty w potas, błonnik, witaminy C i K oraz enzymy wspomagające trawienie, staje się idealnym uzupełnieniem diety.

Jak podkreśla dietetyk, dr Michał Wrzosek, kiwi jest bogatym źródłem serotoniny, co przekłada się na regulację snu. Serotonina jest nazywana hormonem szczęścia, a spożywanie odpowiedniej ilości kiwi dostarcza jej zalecaną dawkę, chroniąc przed stanami lękowymi i poprawiając nastrój.

Kiwi ma niski indeks glikemiczny i niewiele kalorii, co czyni je odpowiednim nawet dla osób z cukrzycą. Niewielka zawartość słodyczy sprawia, że nie powoduje nagłych wzrostów poziomu cukru we krwi. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy muszą dbać o stabilność glukozy.