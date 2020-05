Klaudia Jachira złożyła interpelację do Ministra Sprawiedliwości. Chodzi o Zuzannę Wiewiórkę

15 maja wiceminister Romanowski w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości wręczył działaczce pro-life Zuzannie Wiewiórce odznaczenie przyznane na jego wniosek przez szefa tego resortu Zbigniewa Ziobrę. To "Brązowy medal pamiątkowy: Zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości". - Pani Wiewiórka jest wolontariuszką, która angażuje się w działalność pro-life. Jest wiele powodów, dla których zasługuje na to odznaczenie, od wielu lat zaangażowana na rzecz ochrony życia - mówił Romanowski. Przypomnijmy, że to właśnie Wiewiórka uniemożliwiła niedawno aborcję siedemnastolatce i pośrednio zmusiła do porodu.