Kobiety dla kobiet

Od blisko czterdziestu lat październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. Co roku diagnozę słyszy prawie 20 tys. Polek – rak piersi wykrywany jest na świecie co 15 sekund, ale rozpoznany we wczesnym stadium, może być całkowicie uleczalny. Dzięki nowoczesnym terapiom nawet pacjentki, u których nowotwór jest w zaawansowanym stadium, mogą przeżyć wiele lat i pomimo choroby, cieszyć się dobrą jakością życia.