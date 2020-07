Olej z pestek winogron. Niezastąpiony w kosmetyce i pielęgnacji. Jak go używać?

Olej z pestek winogron powstaje podczas produkcji wina gronowego. Dlatego też przez wiele lat nie był wykorzystywany w żadnej dziedzinie, aż w końcu ekstrakcja nasion pozwoliła na uzyskanie charakterystycznego oleju. W przeciwieństwie jednak do innych oleistych produktów, olej z pestek winogron ma nieco odmienne właściwości.

Olej z pestek winogron – jakie wykazuje właściwości?

Olej z pestek winogron posiada lekko żółtą barwę, ale jest bezzapachowy i bezsmakowy. Przede wszystkim zawiera w sobie kwas linolowy i oleinowy, co sprowadza się do tego, że kwasy tłuszczowe stanowią 70% składu. Olej z pestek winogron niestety zawiera równocześnie niekorzystne proporcje pomiędzy kwasami omega-6 i omega-3, a ich nadmiar może spowodować więcej szkód niż pożytku w organizmie. Z tego powodu olej z pestek winogron nie powinien być traktowany jako główne źródło tłuszczu w diecie. Za to posiada bogactwo witaminy E odpowiedzialnej za działanie przeciwnowotworowe i przeciwzapalne.