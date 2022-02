Komentuje i przegląda profile innych kobiet, o swojej dziewczynie milczy w sieci. Czym jest pocketing?

Joanna Godecka, psychoterapeutka, specjalistka od terapii związków: Nie przeceniajmy siły mediów społecznościowych oraz nie skupiajmy się tak mocno na liczeniu lajków - one nie są wyznacznikiem uczuć. Jak zawsze jest jednak "ale". Jeżeli poprzez komentowanie zdjęć znajomych chcemy podtrzymać znajomość, to jest w porządku. Inaczej sprawy się mają, jeżeli w sieci szukamy wrażeń, bo brakuje nam namiętności, bliskości, pożądania w związku. To nie jest mile widziane, bo oznacza zazwyczaj chęć nawiązania nowych kontaktów damsko-męskich, intymnych relacji, które w konsekwencji mogą prowadzić do zerwania, rozluźnienia więzi czy nawet zdrady.