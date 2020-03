Koronawirus. Agnieszka Włodarczyk apeluje o rozsądek

Agnieszka Włodarczyk na instagramowym koncie udostępniła post Karoliny Korwin-Piotrowskiej, w którym poinformowała o stanie zagrożenia epidemicznego w Polsce. W podpunktach przeczytamy m.in. że wracają kontrole na granicach na co najmniej 10 dni, a od niedzieli zostanie wstrzymany międzynarodowy ruch kolejowy i lotniczy.

Agnieszka Włodarczyk zamieściła wymowny wpis (ONS.pl)

Agnieszka Włodarczyk do opublikowanego postu dołączyła apel do Polaków. "Ludzie, to nie jest czas na zabawę... No chyba, że w pojedynkę lub na FaceTime. Apeluję o rozsądek. Tylko od nas i naszej odpowiedzialności zależy nasza przyszłość" - napisała.

Kwarantanna - Polki komentują Pod postem pojawił się komentarz Polki, która na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii. "Słuchajcie, mieszkam na obrzeżach Londynu, pracuję w restauracji, która mieści się w jednym z większych parków i są tłumy klientów. Jestem przerażona - odpowiedź szefa - nie ma co panikować, bo nie stwierdzono żadnych zachorowań w okolicy! Premier Wielkiej Brytanii - "Z przykrością musi przyznać, nie oszukując nikogo, że rodacy stracicie więcej bliskich niż przypuszczano". Serio?! Liczba zachorowań w UK wzrosła już do 800 osób i nie robią nic!" - napisała. "W Polsce cieszę się, że wprowadzili takie zakazy, bo przynajmniej jestem spokojniejsza o rodzinę" - dodała.

Obok tego wpisu Agnieszka Włodarczyk nie przeszła obojętnie. "Nie wiem, na co czekają" - zauważa. Kolejnym komentarzem, na który warto zwrócić uwagę, to słowa pani, która pracuje w salonie, więc ją nie obejmuje kwarantanna. "Ta. Nadal w salonie muszę pracować" - napisała internautka. Na co aktorka, odpowiedziała, że nie musi. "Niestety muszę, jeżeli nie chcę stracić pracy" - odpowiedziała jej kobieta. "Też nie mam pracy i nie przejmuj się. Zdrowie najważniejsze" - podsumowuje Włodarczyk.