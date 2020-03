Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Księżna Camilla zaapelowała do ofiar przemocy domowej

Księżna Camilla, żona zarażonego księcia Karola, poruszyła ważną kwestię. W obliczy kwarantanny zwróciła się do ofiar przemocy domowej. "Jest to trudny okres dla wszystkich, ponieważ jesteśmy proszeni o pozostanie w domu, aby być bezpiecznymi. Dla niektórych z was jest to jeszcze trudniejsze" - oznajmiła.

Księżna Camilla zwróciła się do ofiar przemocy domowej (Getty Images)