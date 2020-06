Krem po 50-tce. Jaki wybrać, aby działał przeciwzmarszczkowo i ochronnie?

Dobry krem po 50-tce przede wszystkim powinien działać przeciwzmarszczkowo , a także modelująco. Ze względu na tendencję do występowania przebarwień pomocny będzie kosmetyk, który przy okazji wyrówna koloryt cery. Nawilżenie i ochrona przed czynnikami zewnętrznymi to kolejne ważne zadania, jakie powinien spełniać krem po 50-tce.

Krem po 50-tce – dlaczego warto go stosować?

Krem po 50-tce – czym się charakteryzuje?

- retinol – odmładza, pobudza komórki skóry do regeneracji, poprawia jędrność i elastyczność cery, jest silnym przeciwutleniaczem;

- kwas hialuronowy – pozwala skórze na skuteczne wiązanie i magazynowanie wody, w celu dobrego nawilżenia;

- koenzym Q10 – działa przeciwstarzeniowo i hamuje powstawanie wolnych rodników, odpowiedzialny za metabolizm komórkowy;

- witamina C – odmładza, likwiduje przebarwienia oraz wzmacnia naczynia krwionośne;

- peptydy – przenikają do głębszych warstw skóry, aby pobudzić kolagen i elastynę do produkcji włókien.