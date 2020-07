Kremy liftingujące. Czy działają lepiej niż zabiegi? Postaw na kosmetyki zamiast chirurgii

Kremy liftingujące są wzbogacone o szereg aktywnych składników , które pozwolą na działanie zbliżone do skalpela. Na szczęście nie będziesz musiała poddawać się ingerencji chirurgicznej, bo dopasowanie perfekcyjnego kosmetyku ochroni skórę przed inwazyjnym zabiegiem. Co warto wiedzieć o kremach liftingujących?

Kremy liftingujące – jakie składniki zawierają?

Na pewno zastanawiasz się nad tym, jakie składniki powinny zawierać w sobie kremy liftingujące. Przede wszystkim na pierwszym miejscu musi znajdować się kwas hialuronowy , który nawilża, ujędrnia oraz poprawia warstwę komórkową skóry. Kolagen to kolejny cenny składnik odpowiedzialny za skuteczne przywrócenie jędrności. W kremach liftingujących znajdziesz także modny ostatnio śluz ślimaka , działający nawilżająco i ściągająco. Bardzo dobrym działaniem wykazuje się również popularny koenzym Q10 , jak również witaminy E i C wyrównujące koloryt cery.

Kremy liftingujące – po co stosować?

Głównym zadaniem kremów liftingujących jest spłycanie zmarszczek i pobudzenie skóry do odbudowy. Im bardziej bogaty w witaminy i minerały skład, tym lepiej wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry . Oczywiście skorzystanie z kremów liftingujących w żaden sposób nie zatrzyma procesu starzenia się skóry, ale znacznie lepiej nawilżą oraz uelastycznią włókna kolagenowe . Dzięki temu skóra będzie wygładzona oraz odmłodzona.

Kremy liftingujące – warianty na noc

Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie kremów liftingujących w wersjach na noc. Dodatkowe składniki stymulują komórki do działania, a przy tym rewitalizują oraz poprawiają krążenie krwi. Na szczęście z kremów liftingujących na noc mogą korzystać wszyscy, bez względu na rodzaj cery, ponieważ skutecznie usuwają one oznaki zmęczenia oraz stresu. Podczas snu skóra zostaje pobudzona do działania, aby po przebudzeniu zachwycała miękkością i wygładzeniem.