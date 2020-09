Kuba Wojewódzki spędził poranek z Nataszą Urbańską. Artystka ma nową, oryginalną fryzurę

Kuba Wojewódzki i Natasza Urbańska

Ona sama wyglądała na bardzo zadowoloną ze spotkania z Kubą. Miała na sobie czarne skórzane spodnie i koszulę pod kolor, do których dobrała łańcuszek z masywnym krzyżem. Ale to nie stylizacja przyciąga wzrok, lecz włosy Urbańskiej. Gwiazda zdecydowała się króciutką, nierównie ściętą grzywkę. Przypomina nieco to, co ostatnio z włosami zrobiła Miley Cyrus. Niesforne kosmyki na pewno dodają pazura.