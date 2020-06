Kwas hialuronowy na włosy. Jak go stosować dla najlepszych efektów?

Kwas hialuronowy na włosy – jakie posiada właściwości?

Kwas hialuronowy na włosy – jaki wybrać?

Chcąc stosować kwas hialuronowy na włosy, przede wszystkim zwróć uwagę na jego stężenie. Na rynku dostępne są preparaty zawierające 1%, 1,5% i 3% kwas. Jeżeli chcesz przeznaczyć tę substancję jedynie do pielęgnacji , wybierz najsilniejsze stężenie. W przypadku, kiedy będziesz dodawać kwas hialuronowy do maseczek lub innych produktów, wówczas sięgnij po mniejsze stężenie.

Kwas hialuronowy na włosy – jak go stosować?

Istnieje kilka możliwości stosowania kwasu hialuronowego na włosy. Możesz nakładać go w formie maski, serum lub odżywki na końcówki, ale równie dobrze wypadnie jako dodatek do gotowych kosmetyków. Wymieszaj kwas hialuronowy z olejem roślinnym i zaaplikuj bezpośrednio na końce włosów – to bardzo prosta, ale skuteczna metoda olejowania. Możesz nałożyć hialuronian na skórę głowy, co natychmiast przyniesie ulgę, nawilży oraz wzmocni cebulki. Dodawanie kwasu hialuronowego na włosy do szamponów lub innych kosmetyków sprawi, że ograniczysz wysuszanie pasm, a przy okazji zapewnisz im zdrowy blask.