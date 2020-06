Najlepsze podkłady pod olej. Dlaczego warto stosować dodatkową bazę przed olejowaniem?

Podkłady pod olej – dlaczego warto je stosować?

Co prawda zastosowanie podkładu pod olej nie jest koniecznością, jeśli dotychczas sprawdzało się klasyczne olejowanie. Jednak warto wypróbować innego patentu, który jeszcze lepiej sprosta zadaniu. Stosowanie podkładu pod olej zapewni jeszcze większe nawilżenie poprzez wzmocnienie jego działania. Korzystając z bazy przed olejowaniem, zapewnisz sobie jeszcze ciekawsze efekty, a dodatkowo znacznie szybciej i łatwiej zmyjesz mieszankę z głowy.

Jakie są najlepsze podkłady pod olej?

- miód – nim nałożysz go na włosy, rozcieńcz z wodą;

- odżywka bez SLS – najlepszy bezie wariant bez spłukiwania;

- hydrolaty – rozpyl na włosach ulubioną wodę kwiatową;

- żel aloesowy – wymieszaj z wodą w proporcjach 1:1 i dodaj go do odżywki, aby bezpiecznie nałóż na włosy;

- tłusty krem – nakładaj na suche pasma;

- woda ryżowa – wypłucz nią włosy przed olejem;

- witamina E– wymieszaj z wodą i spryskaj pasma.