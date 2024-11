Lekarka radzi, co jeść, by odmłodzić serce nawet o 20 lat. Należy pamiętać o trzech rzeczach

Czy istnieje sposób, dzięki któremu na dłużej zachowamy piękny wygląd oraz będziemy cieszyć się dobrym zdrowiem? Naukowcy od lat przekonują, że kluczem do tego jest odpowiednia dieta, a także regularna aktywność fizyczna. Co jednak powinniśmy konkretnie jeść, by o siebie zbadać? Zdaniem dr Amy Shah najlepiej jest stosować się do zasady 30-30-3. Na czym ona polega? Sprawdźcie.

Zasada 30-30-3 hitem wśród internautów

Dr Amy Shah studiowała na Uniwersytetach Cornella, Harvarda oraz Columbia. Na co dzień zajmuje się medycyną kliniczną, alergologią, a także immunologią. Jest również cenioną ekspertką ds. żywienia. Właśnie dlatego chętnie dzieli się z obserwatorami na Instagramie wiedzą na ten temat.

Ekspertka tym razem wzięła na tapet dietę, którą szczególnie poleca kobietom po 40. roku życia. Radzi, by na co dzień stosowały one zasadę 30-30-3. Polega ona na wprowadzeniu do swojego jadłospisu produktów z konkretnymi składnikami odżywczymi. Wraz z pierwszym posiłkiem należy bowiem zjeść 30 gramów białka. W ciągu całego dnia trzeba także dostarczyć organizmowi 30 gram błonnika. Poza tym należy też codziennie spożywać aż 3 posiłki probiotyczne.

Trening może zdziałać cuda

Dr Shah nie ukrywa, że sama dieta może nie wystarczyć. Właśnie dlatego tak ważne są również m.in. spacery oraz ćwiczenia.

"Bakterie jelitowe mogą się zmienić w ciągu trzech dni, a mózg, nawet w wieku dorosłym, można nadal rozwijać w pewnych obszarach poprzez ćwiczenia. Nadal można budować mięśnie. Można nawet przeciwdziałać starzeniu się serca. Istnieją badania, które pokazują, że osoby, które latami prowadziły siedzący tryb życia już po dwóch latach ćwiczeń sprawiły, że ich serca odmłodniały o 20 lat - zdradziła w jednym ze swoich filmików specjalistka.

