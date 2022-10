"Lepiej, gdybyście wrócili do swojego kraju". Tak została powitana księżna Kate

Niemile widziani

Ostatni czas jest wyjątkowo trudny dla Brytyjskiej Rodziny Królewskiej. Niedawno przeżyli śmierć królowej Elżbiety II. Życie jednak toczy się dalej i członkowie monarchii musieli wrócić do wykonywania swoich obowiązków. Księżna Kate i książę William w ramach swoich powinności, odbywają podróże po Wielkiej Brytanii. Ostatnio odwiedzili Północną Irlandię, żeby spotkać się z mieszkańcami Beflastu. Następca brytyjskiego tronu i jego żona zawsze chętnie rozmawiają z osobami, które podczas takich wydarzeń spotykają. Z uważnością wysłuchują, co obywatele mają im do powiedzenia. W Belfaście nie było jednak tak miło, jak zwykle. Doszło do nieprzyjemnego incydentu. Według brytyjskich mediów, jedna z kobiet, która znajdowała się w tłumie, miała zachować się nieelegancko. Jak donosi tamtejsza prasa, kobieta uścisnęła dłoń księżnej Kate i powiedziała: "miło cię poznać, ale lepiej by było, gdybyście wrócili do swojego kraju".