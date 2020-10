Leszek Miller pozdrawia ze spaceru po lesie. Były premier korzysta z pogody

Leszek Miller przesyła pozdrowienia z Puszczy Goleniowskiej

Leszek Miller, chociaż nie jest już tak aktywny, to nadal pozostaje blisko Polaków. W wywiadzie dla Magazynu Wirtualnej Polski zdradził, że był przygotowany na to, że kiedyś będzie musiał zejść ze sceny politycznej. "Jeśli spada się z wysokiego konia, czyli na przykład z fotela premiera albo ministra, bywa to trudne. Wielu ludzi się załamuje, nie potrafi się odnaleźć. To jest trudne także dlatego, bo kalendarz ministra – o premierze nie wspomnę – zapełniony jest do granic wytrzymałości. Każdy dzień. Setki spotkań. Telefon dzwoni bez przerwy. I nagle to wszystko się zmienia. Telefon milczy, krąg przyjaciół gwałtownie maleje. No i są ludzie, którzy się tą zmianą frustrują" – mówił.