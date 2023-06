Letni niezbędnik przyszłej mamy — produkty, które ukoją Twoje ciało w gorące dni

1. Krem do ciała przeciw rozstępom Mama CICA

W trakcie ciąży Twoja skóra zaczyna się naprawdę mocno rozciągać, co często prowadzi do powstawania rozstępów. Krem do ciała Mama CICA to doskonały sposób na poprawę jędrności i zapobieganie pojawianiu się rozstępów. Serum uelastycznia i poprawia strukturę skóry w miejscach szczególnie narażonych na rozstępy, takich jak brzuch, uda i pośladki. Jego właściwości sprawiają, że krem zmniejsza także widoczność już obecnych "prążków".