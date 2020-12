Lewandowscy nie ochrzcili Laury. Wiemy dlaczego

Anna Lewandowska nie kryje tego, że jest osobą wierzącą. Otwarcie przyznaje się do swojej religijności, chociaż przyznaje, że nie są z Robertem osobami, które co niedzielę siedzą w pierwszej ławce podczas mszy. Dlatego też małżonkowie ani przez chwilę nie zastanawiali się, czy ochrzcić swoją pierworodną córkę, Klarę. Z Laurą jednak do dziś się na to nie zdecydowali.

Dlaczego Laura Lewandowska nie jest ochrzczona?

- Jestem wychowana w religijnym duchu – mówiła wtedy. - W tradycyjnej rodzinie, gdzie co niedzielę chodziło się do kościoła. Czasem mama wyganiała mnie na mszę, ja się buntowałam, ale ostatecznie szłam […] Nie chcę, by zabrzmiało to teraz tak, że co tydzień jesteśmy w kościele w pierwszym rzędzie, ale mojego wyznania absolutnie się nie wstydzę – przyznała Anna Lewandowska.