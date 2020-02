Łukasz zerwał z Anią w sylwestra. Teraz spotykają się "na luzie"

Łukasz zerwał z Anią 31 grudnia, w dzień, który dla wielu jest najpiękniejszym dniem w roku. Choć wydawałoby się, że skończyli ze sobą definitywnie, dziewczyna została uwikłana w niezrozumiałą sytuację.

Napędzana sielanką, która trwała już 4 miesiące, Ania zorganizowała wymarzonego sylwestra. Zapłaciła za nocleg w pałacu w górach i niespodziewanie oznajmiła Łukaszowi, że wyjeżdżają. Na miejscu nic nie wskazywało na to, że coś może pójść nie tak. Chodzili po górach, wydawali się bardzo szczęśliwi.

Ania na ten wyjątkowy dzień przygotowała specjalną kreację. Chciała, żeby wszystko wypadło idealnie. "Wróciliśmy do pałacu. Włożyłam piękną sukienkę, włączyłam muzykę, rozłożyłam mnóstwo pysznego jedzenia na stole, zapaliłam świeczki, a on położył się spać. Wstał o 23:55, poczekał aż wybije północ i ze mną zerwał" – żali się na forum WP Kafeteria .

Dziewczyna zaznacza, że nigdy wcześniej się nie kłócili, a w ich planach była przeprowadzka do nowego mieszkania. Tempo widocznie przytłoczyło Łukasza. Swoją decyzję argumentował tym, że czuł presję, bo zamieszkali ze sobą zbyt szybko. Mówił, że nie wie, czy ją kocha.

Pomimo tego, że słowa Łukasza mocno zraniły Anię, dziewczyna nie przekreśliła ich relacji. Zamieszkali oddzielnie i teraz spotykają się "na spokojnie". Chłopak obiecał jej, że nie będzie miał innych kobiet. Jednak nadal nie jest pewien uczuć do Ani. Kiedy się spotykają, każdy płaci za siebie, to ona zwykle wychodzi z inicjatywą. Dziewczyna zapytała użytkowników forum, czy ktoś był w podobnej sytuacji.

Forumowiczki doradziły jej, żeby odizolowała się od Łukasza. "Co jest dzisiaj z tymi facetami?" – padło pytanie. "Facet koszmar" – nazwała go jedna z kobiet i poleciła Ani: "To jest przeszłość, którą powinnaś mimo swojego wewnętrznego bólu zamknąć dla swojego dobra".