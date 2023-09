Ma 35 lat i lubi seks. "Spałam z 25 facetami"

– Uważam, że to, co było, to nie jego sprawa. Liczba partnerów nic o człowieku nie mówi. On naciskał, chciał wiedzieć, kim byli, co to za relacje. Ucięłam temat, powiedziałam mu, że liczy się to, co teraz, a on jest dla mnie najważniejszy. To do niczego dobrego by nie prowadziło, a jeszcze zacząłby się porównywać, wątpić w moje uczucie. Nie żałuję, że go okłamałam. Nie żałuję też, że spałam z tyloma facetami. Dzięki temu odkryłam swoją seksualność, nauczyłam się doskonale swojego ciała, znam swoje potrzeby. A gdybym miała jednego faceta czy dwóch… pewnie bałabym się, że się nie wyszalałam i na starość mi coś odbije - podsumowuje.