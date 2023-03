Ma 64 lata i jest DJ-ką. Ludzie nie mogą się nadziwić

Nie ukrywam wieku, bo to nie ma sensu. Dobrze się czuję, mając 64 lata i to mi nie przeszkadza. Prowadzenie imprez to jest praca, którą trzeba kochać. To musi być pasja, wtedy można to robić latami, tak jak ja od 40 lat. Od czterech lat jestem na emeryturze, ale nadal gram i grać będę, dopóki zdrowie mi pozwoli. Natomiast to fakt, bywa, że ludzie dziwią się, że wykonuję ten zawód, będąc emerytką, ale to zdziwienie pozytywne. Ja natomiast, rozmawiając na imprezach z innymi emerytami, zachęcam ich, by realizowali swoje pasje i marzenia.