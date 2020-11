Maffashion zrobiła plastykę brzucha? Blogerka odpiera zarzuty

Zarzuty internautek

Kiedy na początku listopada opublikowała zdjęcie, na którym pokazała odsłonięty brzuch, pojawiło się wiele komplementów i komentarzy od dziewczyn, które są pod wrażeniem jej formy. Niektórzy jednak nie dowierzają i zarzucają Maffashion, że to nie ćwiczenia a zapewne plastyka brzucha. "Dziewczyny, nie załamujcie się! Jej wygląd nie jest efektem działania matki natury, a chirurga plastycznego, który wykonał po zabiegu plastykę brzucha, do tego cała masa zabiegów medycyny estetycznej. Ona zanim urodziła dzieciątko, już miała terminy na te zabiegi, ot cała filozofia! Każda kobieta, która rodziła, wie, że tak się nie wygląda dwa miesiące po porodzie, dlatego nie załamujcie się. Kogo stać, może wyglądać jak chce. Tylko po co promować kanony piękna zaczerpnięte ze Stanów u nas w Polsce i wpędzać nasze kobiety w kompleksy?" – napisała jedna z internautek.

Julia Kuczyńśka o sylwetce po porodzie

"Nie no… Na bank zrobiłam operację i to, że po ciąży szybko wracam do "siebie" to wina skalpela etc. A już tak na poważnie. Nie wiem nawet kiedy przy noworodku miałabym ronić takie operacje? Jestem po cesarce! Moje "rany cięte" dalej się leczą. To jest tak zabawne, jak niektóre osoby tłumaczą sobie niektóre rzeczy… Aby tylko usprawiedliwić to, iż nie wszyscy mają tak samo. I na zakończenie… Nie. Wcale nie ma wpływu to jak się żyło przed ciążą? Jaką się ma kondycję. Czy się ćwiczyło i jakie miało mięśnie brzucha. Moje ciało dalej nie jest takie jak przed ciążą i wcale nie oczekuje, że takie będzie. Czuję się super! Pozdrawiam!" – napisała Maff.