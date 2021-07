Magda Narożna przeszła metamorfozę. Odjęła sobie kilka lat

Kim jest Magda Narożna?

Magda Narożna to jedna z największych gwiazd disco-polo. Z zespołem "Piękni i Młodzi" w programie "Must Be The Music" w 2014 roku, zachwyciła jurorów nie tylko wokalem i autorskimi utworami, ale także ogromną charyzmą i sceniczną energią. Podbiała też serca publiczności oraz widzów, którzy zasiadali przed telewizorami. Programu nie wygrała, jednak od tamtego czasu na stałe zagościła w rodzimym show-biznesie.