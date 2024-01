Magdalena Majcher: Pod policyjnym mundurem kryją się prawdziwi ludzie

Rzeczywiście, strach towarzyszy im na co dzień w większym lub mniejszym stopniu. Wybrzmiewał m.in. w historiach dotyczących funkcjonariuszy pracujących w wydziałach prewencji. Podczas takiej służby tak naprawdę policjanci nigdy nie wiedzą, z czym zmierzą się za piętnaście minut: czy to będzie kolejna "zwyczajna interwencja", czy też naćpany facet wybiegnie na nich z nożem. Obstawiają masowe zgromadzenia takie jak obchody Święta Niepodległości, podczas których jeszcze do niedawna dochodziło do regularnych bijatyk, czy mecze, na których również dochodzi do starć kibiców z policjantami.