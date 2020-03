Maja Bohosiewicz wypoczywała w Tajlandii. Swoim zachowaniem rozzłościła internautów

Maja Bohosiewicz wypoczywała w Tajlandii razem ze swoim ukochanym mężem i dwójką dzieci. Odnotowano tam jednak zarażenia koronawirusem. Teraz aktorka pokazała zdjęcie w maseczce. W komentarzach wybuchła gorąca dyskusja.



Ministerstwo zdrowia Tajlandii poinformowało w środę o wykryciu trzech nowych zakażeń koronawirusem. Z kolei Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega przed epidemią koronawirusa i odradza podróże m.in. do Chin i Włoch. Na liście znalazła się również Tajlandia, w której przebywała Bohosiewicz.

Maja Bohosiewicz rozzłościła internautów

Aktorka po długim urlopie wraca do kraju. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie z mężem. Oboje mają na sobie maseczki. Prawdopodobnie fotografia została wykonana na lotnisku. Internautom nie spodobał się jednak przekaz. Uważają, że to kiepski żart. "Serio, zdjęcie z maseczką chroniącą przed wirusem, który zabija było konieczne? Ludzie...", "Lubię was, ale takie zdjęcia są mało zabawne w momencie, kiedy ludzie umierają", "Ludzie umierają, walczą, żeby przetrwać, a wy się nabijacie. Mało śmieszne" - czytamy.