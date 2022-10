Małgorzata Socha jak "milion dolarów". Pokazała kulisy sesji zdjęciowej

Małgorzata Socha jest cenioną aktorką, a dla wielu kobiet także modowym autorytetem. Aktorka przeczuwa trendy, a stylizacje zawsze wybiera adekwatnie do okazji. Tym razem na Instagramie podzieliła się fotografią, która wykonana została w kulisach sesji zdjęciowej. Choć nie zdradziła co to za projekt, jej fani wcale o to nie dopytywali. Wszyscy patrzyli na zniewalającą kreację.