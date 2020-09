Małżonkowie byli zakażeni koronawirusem. Zmarli, trzymając się za ręce

Małżeństwo nie wątpiło w obecność koronawirusa

Mężczyzna zdobył się również na emocjonalny wpis w mediach społecznościowych, gdzie podkreślił, że jego rodzice nie wątpili w obecność koronawirusa. "Zostaliśmy oszukani. Życie mamy i taty zostało ukradzione przez wirusa, z którego wielu żartuje i uważa, że to kłamstwo. Oni traktowali pandemię poważnie, a mimo to zachorowali, mimo to umarli. (...) Bardzo za nimi tęsknię. Nie wiem, czy dam sobie radę bez możliwości zadzwonienia do nich w drodze powrotnej z pracy. Nigdy nie będę mógł już ich przytulić.