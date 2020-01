Manicure na studniówkę. Nieoczywiste trendy sezonu karnawałowego

Jeśli masz już piękną sukienkę i dodatki oraz wiesz, w jakiej fryzurze i makijażu zaprezentujesz się na studniówce, dobrze zastanów się także nad manicure. Nim pójdziesz do kosmetyczki, zobacz poniższe inspiracje karnawałowe. Każdy z nich idealnie sprawdzi się na ten niepowtarzalny bal.

Olśniewająca sukienka na studniówkę to nie wszystko. Dobór pięknych dodatków i dbałość o detale jest kluczem do sukcesu. Intrygujący manicure uzupełni wybraną stylizację oraz zapewni oszałamiający wygląd dosłownie do stóp do głów. Sprawdź, jakie trendy karnawałowe warto wykorzystać do manicure na studniówkę.