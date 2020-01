WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne modne paznokcie + 1 paznokcie 2020 Joanna Kobylańska 2 godziny temu Najmodniejsze paznokcie w 2020 roku. Poznaj najciekawsze trendy sezonu Trendy paznokciowe w nadchodzącym sezonie 2020 są całkowicie odmienne od dotychczas znanych i modnych odcieni. Możesz się zdziwić, ale soczysta czerwień czy neutralny beż nie są już tak na czasie, jak można się tego spodziewać. Modne paznokcie w 2020 roku przypadną do gustu wszystkim paniom, które lubią podążać za najnowszymi trendami oraz uwielbiają nieoczywiste rozwiązania. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Perfekcyjny manicure to podstawa zadbanego wizerunku (Fotolia) Paznokcie w 2020 roku przede wszystkim nawiązują do łącznia wielu barw, w tym także bardzo jaskrawych i z pozoru wyzywających. Nie zawsze w manicure obowiązują całkowicie pomalowane płytki paznokci, ponieważ często napotkasz warianty z wyłącznie zaakcentowanym i drobnym wzorem. Modne paznokcie w 2020 roku są głównie bardzo kolorowe oraz nieco awangardowe. Przekonaj się, co już wkrótce zagości w manicure na stałe. Paznokcie w 2020 roku – wiosenne pastele Do bardzo popularnych trendów w manicure należą pastelowe odcienie. Możesz przebierać we wrzosach, błękitach, mięcie czy nawet pudrowym różu i oranżu. Wszystkie chwyty dozwolone, ale najważniejsze, abyś czuła się z nimi dobrze. Świetnym pomysłem mogą się okazać w 2020 roku paznokcie w połyskującym wariancie pasteli – w końcu brokat i metaliczne akcenty pięknie ze sobą współgrają. Swój ulubiony odcień znajdziesz niemal w każdej kolekcji u znanych i cenionych producentów lakierów do paznokci. Paznokcie w 2020 roku – transparentny luz Ciekawym trendem wśród modnych paznokci na 2020 rok są łączenia transparentnych elementów z delikatnymi zdobieniami. Wystarczy, że pokryjesz płytki klasycznym top coatem lub bezbarwnym lakierem, a na wierzchu nałożysz odrobinę brokatu albo wykonasz kropki lub kreski kolorowym lakierem. Duże brokatowe drobiny goszczą w trendach paznokciowych już od dłuższego czasu, ale to właśnie ich połączenie z transparentną bazą doskonale wpisują się w nadchodzący sezon. Takie paznokcie pasują praktycznie do każdego stroju, więc możesz śmiało wybierać manicure na co dzień i od święta. Paznokcie w 2020 roku – holograficzny akcent Co powiesz na metaliczny wręcz holograficzny połysk? W trendach związanych z paznokciami w 2020 roku, dominuje również wyrazisty połysk. Wykonując manicure przy użyciu właśnie takich lakierów, uzyskasz niezwykły efekt lśnienia jak diament w słońcu. Nie musisz zastanawiać się nad dobieraniem najbardziej trafnej biżuterii do stylizacji, ponieważ holograficzne paznokcie mogą okazać rewelacyjnym zastępstwem klasycznych błyskotek. Podobnie, jak w przypadku pastelowych odcieni, tak i tutaj znajdziesz wiele różnorodnych barw, dzięki którym stworzysz kreatywne i modne paznokcie w 2020 roku. Paznokcie w 2020 roku – outline nails Powitaj retro trend, który jakiś czas temu gościł w wielu ciekawych propozycjach manicure. Outline nails to prawdziwy hit pośród paznokci w 2020 roku. O co w tym chodzi? To proste, płytki są podkreślone dookoła cienką linią (najczęściej w kolorze odmiennym od bazowego odcienia), a całość pozostaje w kontrastowej tonacji. Jeszcze niedawno korzystano z bieli i czerni, ale fantastycznym pomysłem jest wykorzystanie bieli oraz pasteli z księżycowym manicure. Jeśli lubisz powroty do vintage, outline nails są właśnie dla ciebie. Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne