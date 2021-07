Marcelina Zawadzka zachwyca w bikini. "Cudowna, najpiękniejsza"

Marcelina Zawadzka w bikini

Swoje tegoroczne wakacje Zawadzka spędza nad polskimi jeziorami. Jak wyznała w mediach społecznościowych "dba o to, aby spędzać czas na łonie natury, bo natura nigdy nie traci nadziei. Zawsze się odradza". Kilka dni temu podzieliła się na Instagramie sesją na desce do Stand Up Paddlingu, a teraz - zdjęciami w neonowym bikini, które uzupełniła okularami przeciwsłonecznymi w tym samym kolorze i letnią biżuterią z delikatnymi perłami i muszelkami. Mimo okoliczności była w pełnym makijażu.