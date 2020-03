Marek wciąż tęskni za byłą, która go zdradzała. Myśli o niej, gdy spotyka się z innymi

Związek Marka zakończył się 3 lata temu. Partnerka zostawiła go po wielu zdradach, a chłopak się załamał. Choć teraz czuje się lepiej, wciąż nie potrafi o niej zapomnieć.

3 lata temu z Markiem zerwała dziewczyna, z którą planował wspólną przyszłość. Byli razem przez 5 lat, myśleli o dzieciach i ślubie. Chociaż kobieta wielokrotnie go zdradziła, Marek wciąż bardzo za nią tęskni.

Marek wciąż tęskni za swoją byłą Mężczyzna próbuje otworzyć się na nowe relacje, ale to dla niego bardzo trudne. Swoją sytuację opisał na forum internetowym kafeteria.pl.

"Tak naprawdę, nawet do tej pory do siebie nie doszedłem po tym, a pierwszy rok to była po prostu tragedia, myśli samobójcze, picie na umór, załamanie. Miesiąc temu poznałem pewną dziewczynę, nie jesteśmy razem, ale lubimy się bardzo. Co chwila ze sobą piszemy, spotykamy się, co jakieś trzy dni niezobowiązująco ze sobą sypiamy. Niestety, nawet podczas stosunku wyobrażam sobie, że to moja była" – żali się. "Wkurza mnie, że nie mogę o niej zapomnieć, nawet gdy jestem z kimś innym. Jak sobie z tym radzić?" – zapytał.

Internauci zapytali Marka, czy tamta dziewczyna była jego pierwszą. Zauważyli, że bardzo często to właśnie do pierwszych partnerów przywiązujemy się najmocniej. Radzili mu uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż pozna kogoś wyjątkowego. Uprzedzili go również, żeby nie krzywdził koleżanki, która może zakładać, że ich relacja zmierza w kierunku związku.

"A to była twoja pierwsza dziewczyna? Ponoć do pierwszego partnera najbardziej się przywiązujemy", "A czy nowa znajoma wie, że jest tylko koleżanką do seksu? Pewnie biedna myśli, że to zmierza w kierunku związku i nie ma pojęcia, że dalej myślisz o byłej", "Jak się zakochasz naprawdę, to zapomnisz o pierwszej. A teraz cóż, nie rób nadziei tej, z którą się spotykasz" – komentowali inni użytkownicy forum.

