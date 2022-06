Marta Malikowska wspomina Jacka Szymkiewicza. "Widziałam to cierpienie"

–Jagoda powiedziała, że jest jedna rzecz, za którą nie będzie tęskniła. Za cierpieniem w jego oczach. Ja też widziałam to cierpienie. Myślę, że wielu ludzi to widziało. Jestem mi smutno, że musi to przeżywać. Jednocześnie czuję ulgę, że ma taką świadomość, że wie, że jej tata już nie cierpi – tłumaczy Malikowska, podkreślając, że będzie robić wszystko, aby pomóc córce załatać dziurę w sercu po tacie.