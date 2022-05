Marzy o tym, aby nie pić. "Córka krzyczała, że chce, żebym umarła"

Nie, bo to nie jest tak, że skoro złamałam abstynencję, to znaczy, że wszystko, co do tej pory zrobiłam na terapii, idzie do kosza. Ale musiałam się cofnąć dość mocno i poszukać tego, co mnie doprowadziło do picia. Leczenie alkoholizmu wymaga od chorego zdrowego egoizmu. Przede wszystkim musi zadbać o siebie: o to, żeby był najedzonym, wyspanym, wypoczętym. Jeśli nie będzie o tym pamiętał, jest znacznie bardziej narażony na to, że wróci do picia. Ja przestałam o siebie dbać. W czasie terapii zdałam sobie sprawę, że nigdy tego nie robiłam. Zawsze inni byli dla mnie ważniejsi.