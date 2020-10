maseczka do twarzy

Maseczka z jagód goji. Jak przygotować jesienny kosmetyk do pielęgnacji cery?

Maseczka z jagód goji to doskonały pomysł na domowy kosmetyk kojarzony z jesienią. Dzięki cennym właściwościom zawartym w owocach jagód goji skóra jest chroniona przed wolnymi rodnikami, co bezpośrednio łączy się z opóźnieniem procesu starzenia się. Przygotowanie maseczki z jagód goji nie zajmuje dużo czasu, za to przynosi mnóstwo świetnych rezultatów.

Maseczka z jagód goji świetnie oczyszcza i nawilża cerę. (123RF)