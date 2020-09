Maseczka z miodu na twarz. Co powiesz na skuteczne zniwelowanie przebarwień?

Miód jest składnikiem, który wspaniale spisze się nie tylko do chleba czy herbaty. Nie dziwi, że ze względu na cenne właściwości wykorzystuje się go do kosmetyków. Maseczka z miodu na twarz pomaga w niwelowaniu przebarwień, usuwa nadmiar sebum i przede wszystkim skutecznie nawilża. Tego typu domowy kosmetyk szczególnie jest polecany osobom z cerą trądzikową oraz mieszaną.