Glinka biała. Czy wiesz, do czego warto ją dodać? Intrygujące właściwości kosmetyczne i pielęgnacyjne

Glinka biała to minerał wydobywany niegdyś z góry Kao-Ling. Glinka używana jest nie tylko w powszechnie określanej kosmetyce, ale również można ją wykorzystać do produkcji porcelany . Imponująco prezentuje się skład glinki białej, ponieważ jest w nim zawarta duża dawka magnezu , wapnia, sodu, tytanu, potasu i żelaza . Jak widzisz, wszystkie te składniki posiadają cenne i szerokie zastosowanie. Glinka biała w związku z tym dogłębnie oczyszcza skórę twarzy oraz głowy, dlatego może być wykorzystana na wiele sposobów.

Jak już wiesz, glinka biała może być stosowana do każdego rodzaju cery. Co ciekawe, kaolin to popularny składnik wielu kolorowych kosmetyków, np. różu, pudru czy cieni do powiek. Jak stosować glinkę białą?