Kwas azelainowy. Jakie efekty przynosi jego stosowanie? Odkryj właściwości pomocnego kwasu

Kwas azelainowy – czym właściwie jest?

Kwas azelainowy należy do grupy owocowych kwasów AHA, ale w przeciwieństwie do innych podobnych do niego kwasów ma bardzo mało przeciwwskazań w kosmetyce. Posiada bardzo szerokie zastosowanie, a przy okazji nie podrażnia skóry. Kwas azelainowy znajduje się w jęczmieniu, życie i pszenicy oraz w drożdżakach. Najczęściej wykorzystywany jest w stężeniu od 1 do 20%, dzięki czemu skóra doskonale go toleruje. Mniejsze stężenie kwasu działa antybakteryjnie, natomiast przy większych wartościach osiągniesz złuszczające działanie kwasu azelainowego.