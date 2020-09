Niacynamid. Doskonała witamina dla skóry. Jakie posiada właściwości i jak ją stosować?

Niacynamid znajdziesz w wielu popularnych kremach czy serach do pielęgnacji twarzy. Nic dziwnego, ponieważ ten niezwykły składnik jest potrzebny do odmłodzenia, rozjaśnienia oraz nawilżenia cery. Wszechstronność witaminy B3 jest tak duża, że coraz częściej wspomina się o niej w wielu kontekstach w przypadku kosmetyków. Co jeszcze warto wiedzieć o niacynamidzie?