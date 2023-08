Matka zmarłej influencerki zabrała głos. "Życie córki zamieniło się w koszmar"

Influencerka od dziesięciu lat spożywała same surowe owoce, warzywa i nasiona. "Minimalizm w odżywianiu to minimalizm w życiu" - pisała na Instagramie. Po jej śmierci znajomi Żanny wspomnieli, że w ostatnich tygodniach chorowała na anoreksję. Kobieta zrezygnowała nawet z picia wody na rzecz soków owocowych oraz warzywnych. 21 lipca przebywała w jednym z malezyjskich szpitali na oddziale intensywnej terapii. Mama frutarianki przyznała, że od miesiąca miała przeczucia, że jej córka umrze, ale nic nie mogła na to poradzić. 39-latka w ogóle nie słuchała jej błagań o powrót do domu i podjęcie leczenia.