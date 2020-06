Matylda Damięcka napisała list do rasisty. Nawiązała do sytuacji w USA po śmierci George’a Floyda

W dalszej części nawiązuje do okoliczności śmierci George’a Floyda. "Współczuję, że patrząc na swoje białe, piękne, niewinne dziecko, boisz się, że pewnego dnia ktoś może je skrzywdzić, bo jego biała śliczna skóra była za czysta. Składam Ci najszczersze kondolencje, że nim dorosło musiałeś je pochować, bo w obecności policjanta, sięgnął do kieszeni a ten widząc jego jasną skórę, założył, że wyciąga broń" - kontynuuje.

Graficzka do listu dołączyła wymowny rysunek - białą rękę, która wymierza prosto w głowę czarnoskórego mężczyzny. "W końcu, widzę Twój gniew, jak czarny uprzywilejowany człowiek mówi Ci, że przesadzasz i oburza się za niesprawiedliwe określenie 'przywilejowany'. Na co ręce Ci opadają, bo to że jesteś uprzywilejowany nie oznacza, że nie masz ciężko. Oznacza, tylko to, że przez pigment w twojej skórze nie jest Ci ku...a jeszcze ciężej... Dziękuje ci za wszystkie ciepłe słowa" - puentuje ironicznie.