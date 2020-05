Meghan i Harry wydają książkę. Tytuł ma ujawnić ich prawdziwą historię miłosną

Związek Meghan i Harry’ego od początku budził wiele pytań. Brytyjski książę i amerykańska aktorka to duet, jakiego pałac Buckingham nie widział. Media często kwestionowały intencje Meghan i podważały jej uczucie do Harr'ego. Zarzucano jej pazerność. Oni jednak dzielnie stawiali czoła wszystkim pomówieniom i razem rośli w siłę.

Meghan i Harry o swojej historii miłosnej

Pozycja ma powstać we współpracy z Omidowi Scobiemu i Carolyn Durand. Dziennikarze od zawsze byli blisko z Maghan i Harrym. Była księżna darzy dużym zaufaniem Omidowa Scobiego. To jemu zdradza wiele szczegółów ze swojego życia, ale również opowiada o rodzinie królewskiej.

Książka ma nosić tytuł "Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan", a jej premiera jest zaplanowana na sierpień. Pozycja ma ocieplić wizerunek byłej pary książęcej, chociaż brytyjskie media donoszą, że pomysł na książkę nie spodobał się innym członkom dworu.