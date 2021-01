Meghan Markle w ciąży? O tym huczą amerykańskie tabloidy

Druga ciąża Meghan Markle?

Meghan Markle zmieniała pieluszkę małemu Archiemu, kiedy poczuła silne skurcze. Zaczęła nucić kołysankę, by uspokoić pierworodnego syna, ale też siebie. Księżna, jak sama mówi, wiedziała już, że właśnie poroniła. Meghan trafiła do szpitala, gdzie informacja została potwierdzona przez lekarzy. Markle do listopada ukrywała ten fakt przed opinią publiczną.

Felieton Meghan Markle, który ukazał się na łamach "The New York Timesa" poruszył cały świat. Był to szczery do bólu tekst matki opowiadającej o dotkliwej stracie. Meghan pisała też o tym, jak bardzo stratę nienarodzonego dziecka przeżył jej mąż, książę Harry.